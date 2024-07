Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild» ο Τούρκος στόπερ, Μερίχ Ντεμιράλ, θα τιμωρηθεί για τον πανηγυρισμό του με το σύμβολο των γκρίζων λύκων με αποκλεισμό για δυο αγώνες.

Σάλο έχει προκαλέσει ακόμα και σε... διπλωματικό επίπεδο ο πανηγύρισμος του Μερίχ Ντεμιράλ στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Τουρκία για τους «16» του EURO 2024. Μετά το πρώτο γκολ του ο διεθνής στόπερ ύψωσε τα χέρια του και σχημάτισε σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων», με την UEFA να ανοίγει έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Bild» ο Τούρκος κεντρικός αμυντικός θα τιμωρηθεί παραδειγματικό, καθώς πρόκειται να αποκλειστεί για τα επόμενα δυο παιχνίδια. Πάντως ο Ντεμιράλ έχει δικαίωμα να απολογηθεί μέχρι το πρωί της Παρασκευής (5/6) και στη συνέχεια θα επισημοποιηθεί η απόφαση της UEFA.

«Η UEFA παίρνει σκληρά μέτρα! Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο 26χρονος Μεριχ Ντεμιράλ θα τιμωρηθεί για δύο αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο αμυντικός έκανε τον χαιρετισμό των γκρίζων λύκων μετά το γκολ του στη φάση των 16 κόντρα στην Αυστρία (2-1), προκαλώντας πραγματικό σκάνδαλο.

Και αυτό γιατί ο χαιρετισμός είναι ένα σημάδι και σύμβολο των "γκρίζων λύκων", ενός δεξιού εξτρεμιστικού κινήματος, με την συγκεκριμένη οργάνωση να είναι υπό παρακολούθηση εδώ και χρόνια από το γραφείο προστασίας του Συντάγματος στην Γερμανία.

Τα πολιτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του Euro απαγορεύονται τόσο στις εξέδρες όσο και στο γήπεδο. Ο Ντεμιράλ τιμωρείται πλέον για δύο παιχνίδια, πράγμα που σημαίνει ότι χάνει τον προημιτελικό με την Ολλανδία και έναν πιθανό ημιτελικό», αναφέρει το δημοσίευμα.

