Η Γαλλία μπορεί να μην έχει θέλξει με την απόδοσή της, ωστόσο έχει καταφέρει μία μοναδική επίδοση στο φετινό Euro.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παρασκευή (05/07-22:00) την Πορτογαλία για τα προημιτελικά του Euro 2024, με την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο να χρειάζεται να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη στην φετινή διοργάνωση ενάντια στην ομάδα του Ντεσάμπ για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής της.

Οι «Τρικολόρ» μπορεί να μην έχουν ικανοποιήσει τον περισσότερο κόσμο με το ποδόσφαιρο που παίζουν, ωστόσο αποτελούν αυτή τη στιγμή την μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που δεν έχει βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ τα τέσσερα ματς που έχει δώσει.

Ναι, καλά καταλάβατε. Στα 388 λεπτά που έχουν διαρκέσει οι τέσσερις αγώνες της δεν έχει βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ ενώ έχει δεχθεί συνολικά μόλις ένα γκολ. Ταυτόχρονα, οι Γάλλοι αποτελούν την ομάδα που έχει μείνει τα περισσότερα λεπτά με το σκορ ισόπαλο στα ματς της από τις ομάδες που έχουν βρεθεί στα ημιτελικά, αφού έχει βρεθεί στην συνθήκη αυτή για 294 λεπτά, δηλαδή στο 75,8% του χρόνου των αγώνων της.

