Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομοσπονδία έχει αποφασίσει να στηρίξει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σκοπεύει να στηρίξει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και να τον κρατήσει στην άκρη του πάγκου της μέχρι και το Μουντιάλ του 2026 οπότε και λήγει το συμβόλαιό τους.

Η τεράστια γκρίνια που... σηκώθηκε μετά την κάκιστη εμφάνιση κόντρα στην Ελβετία χθες και την ήττα που σήμανε τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του Euro 2024, η εθνική ομάδα της Ιταλίας δεν φαίνεται να κάνει κινήσεις εν θερμώ και φαίνεται πως θα διατηρήσει στα «ηνία» της τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, παρ' ότι ο ίδιος στις δηλώσεις του παραδέχθηκε πως ήταν δική του ευθύνη ο αποκλεισμός, ο οποίος συνοδεύτηκε και μ' ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για την «σκουάντρα ατζούρα».

Προς το παρόν το πλάνο της ιταλικής ομοσπονδίας δεν δείχνει να αλλάζει και ο Ιταλός τεχνικός θα είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της πατρίδας του μέχρι και το Μουντιάλ του 2026, οπότε και λήγει η συνεργασία των δύο πλευρών.

🚨🇮🇹 Italian Federation has decided to confirm Luciano Spalletti as head coach.



Spalletti will stay as Italy coach at least until World Cup 2026: “My mission will be to make this squad even younger”. pic.twitter.com/q8zPn3g1Wj