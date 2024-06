Η Ιταλία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ελβετία κι έχασε με 2-0 γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό και την δεύτερη ήττα της στο Euro 2024, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η πορεία της Ιταλίας στο Euro 2024 σταμάτησε νωρίς μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα με 2-0 από την εξαιρετική Ελβετία. Η «σκουάντρα ατζούρα» αποκλείστηκε έτσι από τους «16» του Euro και υπέστη την δεύτερη ήττα της στην διοργάνωση, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία της.

1 - #Italy have lost two games in a single edition of the UEFA European Championship for the first time in their history. Disaster. #SWIITA #EURO2024