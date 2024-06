Μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Γαλλίας με την Ολλανδία η Πολωνία του μέσου της ΑΕΚ, Ντάμιαν Σιμάνσκι, έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Η μοναδική χαμένη της «λευκής» ισοπαλία της Γαλλίας και της Ολλανδίας ήταν η... Πολωνία. Τρικολόρ και Οράνιε έφτασαν του τέσσερις βαθμούς, στο +1 από την 3η Αυστρία και η «παρέα» του Λεβαντόφσκι με μηδέν βαθμούς μετά από δυο ματς έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλέιστηκε από το EURO 2024.

Αυτό σημαίνει πως τελευταία υποχρέωση των Πολωνών στο τουρνουά της Γερμανίας θα είναι κόντρα στη Γαλλία στις 25 Ιουνίου. Γεγονός που αφορά άμεσα την ΑΕΚ, καθώς ο μέσος της, Ντάμιαν Σιμάνσκι θα «απελευθερωθεί» από την εθνική του το συντομότερο δυνατό.

Θυμίζουμε πως η αποστολή της Ένωσης θα αποχωρήσει για το Άλκμααρ στις 23 Ιουνίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Φυσικά δεδομένα ο Σιμάνσκι θα πάρει μερικές ημέρες έξτρα άδεια και πιθανότατα θα ενσωματωθεί στην αποστολή στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας στο Μπουργκ Χάαμστεντ. Συνολικά στο Δικέφαλο θα μείνει 18 ημέρες στην Πολωνία.

