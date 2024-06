Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο πρώην αξιωματούχος της UEFA, Γκέραρντ Άιγκνερ.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο πρώην αξιωματούχος της UEFA, Γκέραρντ Άιγκνερ.

Ο άλλοτε Γερμανός ποδοσφαιριστής και επίτιμο μέλος της UEFA σκόρπισε τη θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή στα γήπεδα της Γερμανίας πριν από τους αγώνες του EURO 2024 τόσο την Πέμπτη (20/6) όσο και την Παρασκευή (21/6) για να τιμήσουν τη μνήμη του Άιγκνερ.

Το 2006 ο Άιγκνερ ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Euro-Sportring» και τέσσερα χρόνια αργότερα εξελέγη πρόεδρός της. Η «Euro-Sportring» είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που διοργανώνει διεθνή αθλητικά τουρνουά στην Ευρώπη, κυρίως για ομάδες ερασιτεχνικών συλλόγων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν μάλιστα είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής Super League, ενώ ήταν ο «εμπνευστής» του Champions League για το οποίο είχε τονίσει λίγα χρόνια αργότερα πως πρέπει να μειωθούν οι ομάδες που συμμετέχουν, με τον ίδιο να το αποκαλεί αρκετά «φουσκωμένο».

A moment of applause will take place before today's Denmark-England and Spain-Italy EURO 2024 matches in honour of former UEFA general secretary Gerhard Aigner, who has passed away aged 80. pic.twitter.com/uyGjW54OUo