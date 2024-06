Την παραδειγματική τιμωρία των Αλβανών και των Κροάτων ζητάει η Σερβία λόγω των ρατσιστικών συνθημάτων στη μεταξύ τους αναμέτρηση, απειλώντας μάλιστα μέχρι και με αποχώρηση από το EURO 2024.

Με αποχώρηση από το EURO 2024 απειλεί η Σερβία! Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας της Σερβίας, Γιόβαν Σουρμπάτοβιτς γνωστοποίησε με δηλώσεις του ότι η χώρα θα ζητήσει από την UEFA την παραδειγματική τιμωρία των Αλβανών και των Κροάτων για τα ρατσιστικά συνθήματα που φώναζαν κατά τη διάρκεια της μεταξύς τους αναμέτρησης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων.

Ο Σουρπάτοβιτς τόνισε ότι η Σερβία θα ζητήσει να τιμωρηθούν αυστηρά και οι δύο χώρες για τις συμπεριφορές των οπαδών τους, καθώς πρόσθεσε ότι εάν η UEFA δεν προχωρήσει σε πράξεις, τότε θα εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης της από το EURO.

«Θα ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία της Κροατίας και της Αλβανίας και είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί ακόμη και εάν αυτό μας κοστίσει την συμμετοχή μας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Είμαστε σίγουροι ότι θα επιβληθεί τιμωρία, και εάν αυτό δεν γίνει τότε θα σκεφτούμε το πώς θα αντιδράσουμε».

🚨🇷🇸BREAKING: SERBIA THREATENS TO QUIT EURO 2024 SOCCER TOURNAMENT



Their Football Association has threatened to withdraw from the event unless UEFA punishes Croatia and Albania after fans chanted "Kill, Kill, Kill the Serbs" during their match yesterday.



Serbia were also upset… pic.twitter.com/tBoZWcQlxa