Σκληρές εικόνες: Η στιγμη που αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα που τους απειλούσε πριν το Πολωνία-Ολλανδία (vid)

Το βίντεο με την στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον ύποπτο άνδρα με τον γκασμά και την μολότοφ όταν δεν υπακούει στις εντολές τους.

Ένα νέο βίντεο από το περιστατικό με τον ύποπτο άνδρα που εξουδετερώθηκε στο Αμβούργο από την γερμανική αστυνομία λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα της Ολλανδίας με την Πολωνία.

Σ' αυτό φαίνονται αναλυτικά οι κινήσεις που έκανε εκείνος όντας περικυκλωμένος από τους αστυνομικούς. Αυτοί προσπάθησαν καθ' όλη την διάρκεια του περιστατικού να τον πείσουν αφήσει κάτω τον γκασμά και τον εμπρηστικό μηχανισμό, ψεκάζοντάς μέχρι και με σπρέι.

Όταν είδα πως εκείνος δεν έλεγε να συνετιστεί κι έκανε μία κίνηση να ανάψει την μολότοφ, οι αστυνομικοί τον πυροβολήσαν για να αποφύγουν την δημιουργία περαιτέρω κινδύνου για τους ίδιους, αλλά και τους υπόλοιπους παρευρισκομένους.

Δείτε το βίντεο:

16.06.2024 EURO 2024

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg🇩🇪 near Netherlands🇳🇱 fans (12:30)https://t.co/xhkerIV5On pic.twitter.com/NqiCi8Swm1