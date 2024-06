Χαμός στο Αμβούργο λίγο πριν την σέντρα του παιχνιδιού της Πολωνίας με την Ολλανδία.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο Αμβούργο λίγο πριν την σέντρα του παιχνιδιού του Euro 2024 μεταξύ της Πολωνίας και της Ολλανδία

Την ώρα λοιπόν που η πομπή με τους φίλους των «οράνιε» κατευθυνόταν προς το γήπεδο της πόλης για το ματς, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν ύποπτο άνδρα, ο οποίος άρχισε να τους φωνάζει και να τους απειλεί.

Αυτός είχε στην κατοχή τους έναν μικρό γκασμά, αλλά και έναν εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τον πυροβολήσουν προκειμένου να ακινητοποιηθεί.

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg🇩🇪 near Netherlands🇳🇱 fans (12:30)https://t.co/xhkerIV5On pic.twitter.com/6GwOthEQra