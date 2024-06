Ο Τόμας Μίλερ έφτασε χθες τα 15 παιχνίδια σε Euro όμως ακόμη δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, όταν την ίδια στιγμή έχει δέκα γκολ σε Μουντιάλ έχοντας πάνω κάτω τις ίδιες ευκαιρίες.

Μπορεί η Γερμανία να έριξε πέντε γκολ στην χθεσινή πρεμιέρα του Euro 2024 στην Σκωτία, όμως ο Τόμας Μίλερ, που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 74ο λεπτό δεν μπόρεσε να βρεθεί ανάμεσα στους σκόρερ των «πάντσερ».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφού ο Γερμανός επιθετικός μέσος έφτασε τα 15 παιχνίδια σ' αυτές και ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Ναι καλά διαβάσατε.

