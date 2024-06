O Γάλλος διαιτητής Κλερμάν Τουρπέν ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το ματς της πρεμιέρας του EURO 2024 ανάμεσα σε Γερμανία και Σκωτία.

Ο Κλεμάν Τουρπέν επρόκειτο να είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει στην πρεμιέρα του EURO 2024 στον αγώνα ανάμεσα στην Γερμανία και την Σκωτία (14/6, 22:00).

Ο Κλεμάν Τουμπέν που ορίστηκε από την UEFA, θα έχει βοηθούς τους Νίκολας Ντάνος και Μπέντζαμιν Πέιτζ, 4ος διαιτητής θα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ. Υπεύθυνος VAR θα είναι ο Ζερόμ Μπρσάρ.

Ο Γάλλος διαιτητής είναι γνωστός στις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας σφυρίξει στο παρελθόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και στο Euro 2021. Πιο πρόσφατα ήταν διαιτητής για τον ημιτελικό που είχε διεξαχθεί ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

