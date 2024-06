Τα εισιτήρια για να παρακολουθήσει κάποιος την προπόνηση της εθνικής Πορτογαλίας ενόψει του EURO 2024 φτάνουν την... εξωφρενική τιμή των 800 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα 6.000 δωρεάν εισιτήρια που διατέθηκαν για την προπόνηση της Παρασκευής (14/6) εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά που ήταν σε κυκλοφορία.

