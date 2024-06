Την απόφαση να «κόψει» τον Τζέιμς Μάντισον από τις τελικές επιλογές της Αγγλίας για το EURO 2024 πήρε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μένει εκτός EURO 2024 από το στρατόπεδο της εθνικής Αγγλίας είναι γεγονός. Ο λόγος για τον Τζέιμς Μάντισον της Τότεναμ. Παρότι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι των «τριών λιονταριών» απέναντι στη Βοσνία, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Όπως αποκαλύπτει το «Athletic» ο Σάουθγκεϊτ ενημέρωσε χθες τον Μάντισον για την απόφαση του και ο μεσοεπιθετικός της Τότεναμ αποχώρησε από το καμπ των Άγγλων επιστρέφοντας στην οικεία του στο Λονδίνο.

Ο Σάουθγκεϊτ έχει πλέον 32 επιλογές διαθέσιμους και καλείται να «κόψει» ακόμα έξι ποδοσφαιριστές ώστε να βγάλει την τελική του 26αδα που θα πάρει μαζί του στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024.

