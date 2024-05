Μεγάλη απόφαση από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αφήνοντας εκτός τον Μάρκους Ράσφορντ από την τελική 26αδα της Αγγλίας για το EURO 2024.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ είναι γεγονός. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Αγγλίας αποφάσισε να αφήσει... σπίτι τον Μάρκους Ράσφορντ και να μην τον καλέσει για το ερχόμενο EURO που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας!

Σύμφωνα με το «Athletic» ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βρίσκεται ανάμεσα στους 26 ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Σάουθγκεϊτ για το EURO 2024. Παρότι ο Ράσφορντ δεν είχε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, οι περισσότεροι στο Νησί περίμεναν την κλήση του για το ερχόμενο ευρωπαϊκό. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη μεγάλη διοργάνωση που θα χάσει ο Ράσφορντ από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του με τα «τρία λιοντάρια».

Η FA αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στη μέρα την προεπιλογή του Σάουθγκεϊτ για το ερχόμενο EURO, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας να αναμένεται να «κλειδώσει» τις τελικές του επιλογές μερικές ημέρες πριν από την έναρξη του θεσμού.

🚨🚨| JUST IN: Marcus Rashford has NOT been included in England's Euro 2024 provisional squad.



[@David_Ornstein] pic.twitter.com/eSttt0z1pP