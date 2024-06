Ο Χάρι Μαγκουάιρ ενδέχεται να μη βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας σε λίγες μέρες λόγω τραυματισμού.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ίσως να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Χάρι Μαγκουάιρ. Ο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακολούθησε σήμερα ατομικό πρόγραμμα και έτσι είναι αμφίβολος για το αν θα μπορεί να βοηθήσει ή όχι τα «λιοντάρια» στο Euro.

Θυμίζουμε ότι οι Τζέιμς Μάντισον και Κέρτις Τζόουνς θα μείνουν εκτός λίστας και μένει ακόμα ένα κόψιμο. Κι ο Μαγκουάιρ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες γι' αυτό σύμφωνα με τους Βρετανούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ Ντανκ και Λουκ Σο ακολούθησαν επίσης ατομικό πρόγραμμα.

BREAKING: The FA has confirmed that there will be 27 players involved in today's England training session, with Lewis Dunk, Harry Maguire and Luke Shaw following individual programmes 🚨 pic.twitter.com/tCWhbSz4H0