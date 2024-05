Το «παρών» σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Κροατίας θα δώσει ο Ντομαγκόι Βίντα με τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ να βρίσκεται στις τελικές επιλογές του Ζλάτκο Ντάλιτς. Στις εφεδρικές λύσεις ο Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Την πατρίδα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση θα εκπροσωπήσει ο Ντομαγκόι Βίντα. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά στην τελική 26αδα του Ζλάτκο Ντάλιτς για το ερχόμενο EURO που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Αυτή θα είναι η 7η μεγάλη διοργάνωση στην οποία ο Βίντα θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Ο στόπερ της ΑΕΚ έχει αγωνιστεί σε τρία EURO (2012, 2016, 2020) και σε ακόμα τρία Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018, 2022), μετρώντας μέχρι στιγμής 104 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, βρίσκεται στη λίστα των εφεδρικών επιλογών και θα δώσει κανονικά το «παρών» στα φιλικά ματς που θα δώσει η Χρβάτσκα. Εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα με κάποιον τερματοφύλακα της Κροατίας, τότε ο Κοτάρσκι θα βρεθεί επίσης στα γήπεδα της Γερμανίας.

💥 Here it is! 💥#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! 🇭🇷🤩#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/xDkEOEwVm9