Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο από τη σημερινή προπόνηση της Μπάγερν και ήδη στο στρατόπεδο της Γαλλίας επικρατεί αγωνία ενόψει του EURO 2024.

Νέος πονοκέφαλος για τον Ντιντιέ Ντεσάν ενόψει του EURO 2024. Μετά τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας έχει στο μυαλό του και τον Κίνγκσλεϊ Κομάν.

Ο ακραίος επιθετικός της Μπάγερν τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση των Βαυαρών και αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο Κομάν ένιωσε έναν πόνο την ώρα της προπόνησης και αφού έπεσε στο έδαφος, σηκώθηκε και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, δίχως να χρειαστεί ωστόσο κάποια βοήθεια.

Την ίδια ώρα η «BILD» αναφέρει ότι επικρατεί έντονη ανησυχία τόσο στο στρατόπεδο της Μπάγερν όσο και σε εκείνο των «τρικολόρ» ενόψει του EURO 2024. Από την άλλη στη Γαλλία αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για κάτι το πολύ σοβαρό και ότι ο Κομάν θα προλάβει κανονικά το EURO. Ο Γάλλος εξτρέμ της Μπάγερν βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Κομάν για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Kingsley Coman suffered an injury in training today. While doing some light dribbling, the Frenchman suddenly fell to the ground, held his knee and screamed loudly in pain. After some treatment, Coman was able to stand again and limped into the dressing room without help. The… pic.twitter.com/A0a4sTMMHR