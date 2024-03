Οι επιλογές του Βίλι Σανιόλ για τη βασική ενδεκάδα της Γεωργίας κόντρα στην Ελλάδα για το Path C των Play Off του Nations League στην Τιφλίδα.

Όπως η ενδεκάδα της Ελλάδας έτσι και η αρχική σύνθεση της Γεωργίας για τον τελικό του Path C των Play Off του Nations League έγινε γνωστή περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Ο Βίλι Σανιόλ προχώρησε μόνο σε μια αλλαγή σε σχέση με τον ημιτελικό με το Λουξεμβούργο, καθώς άφησε στον πάγκο τον επιθετικό της Μετς, Μικαουτάτζε και έβαλε το αστέρι της ομάδα, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον προηγούμενο αγώνα.

Οι Γεωργιανοί θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο του «Boris Paichadze Stadium» σε σχηματισμό 3-4-3. Ο Μαμαρντασβίλι της Βαλένθια θα είναι στα δοκάρια, έχοντας μπροστά του την τριάδα των στόπερ Κβερκβέλια, Κάσια και Ντβάλι. Αριστερά θα πάρει την πλευρά ο Λέβαν Σενγκέλια του Παναιτωλικού, ενώ δεξιά θα είναι ο Κακαμπάτζε. Κιτεϊσβίλι και Κοχορασβίλι θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Τσακβετάτζε και Κβαρατσχέλια θα πλαισιώσουν στην επίθεση τον Ζιβζιβάντζε, ο οποίος σκόραρε και τα δυο γκολ των Γεωργιανών κόντρα στο Λουξεμβούργο.

Η ενδεκάδα της Γεωργίας: Μαμαρντασβίλι - Κβερκβέλια, Κάσια, Ντβάλι - Σενγκέλια, Κιτεϊσβίλι, Κοχορασβίλι, Κακαμπάτζε - Τσακβετάτζε, Ζιβζιβάντζε, Κβαρατσχέλια

Ο Βίλι Σανιόλ έχει στη διαθέση του τους: Λόρια, Γκουγκελασβίλι, Νταβιτασβίλι, Κβιλιτάια, Γκοτσολεϊσβίλι, Λοκοσβίλι, Γκβελεσιάνι, Κβεκβεσκίρι, Αλτουνασβίλι, Κανκάβα, Τσιταϊσβίλι, Μικετάτζε

🚨The Starting XI’s for the Playoff Final between Georgia and Greece are out!🇬🇪🇬🇷 pic.twitter.com/ohPhT01GLr