Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γεωργία επιτήδειοι πουλάνε εισιτήρια για τον τελικό με την Ελλάδα ακόμα και σε δεκαπλάσια τιμή.

«Φτερά» έκαναν μέσα σε 5 ώρες και 35 λεπτά τα 52.000 εισιτήρια των Γεωργιανών για τον μεγάλο τελικό με την Ελλάδα στο «Boris Paichadze» για το Path C των Play Off του Nations League. Όπως είναι λογικό υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των φίλων των γηπεδούχων για την ιστορική ευκαιρία της εθνικής τους ομάδας για την πρόκριση στο Euro 2024 και υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο.

Ενώ η Ομοσπονδία ανακοίνωσε Sold Out για τη μεγάλη «μάχη» υπάρχουν εισιτήρια που διατίθενται στη «μαύρη αγορά» τουλάχιστον επτά φορές πάνω, ενώ κάποιοι τα... σπρώχνουν ακόμα και στη δεκαπλάσια τιμή σε σχέση με την αρχική! Υπήρχαν εισιτήρια από 7 έως 17 ευρώ, (50 λάρι) ενώ στα VIP κόστιζαν 30 με 40 ευρώ, όμως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Γεωργία πλέον πωλούνται τετράδες στα 1.400 λάρι, ήτοι 136 ευρώ το ένα!

Δυο εισιτήρια που κόστιζαν 34 ευρώ πλέον κοστολογούνται από επιτήδειους μέχρι και 238 ευρώ, ενώ τέσσερα «μαγικά χαρτάκια» αρχικής αξίας 68 ευρώ πλέον πωλούντα στα 477!

💻🎟️A ton of people who clogged the queue with multiple devices now selling the tickets for at least 10-times the purchase value.



4x 50Gel tickets for 1,400GEL!😱



Shambolic behavior https://t.co/evRGaWKrHn pic.twitter.com/OIl3Du3kJv