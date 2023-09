Τα δύο φιλικά της Γερμανίας με Ιαπωνία και Γαλλία είναι τελικοί «επιβίωσης» για τον Χάνσι Φλικ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η γερμανική ομοσπονδία εξετάζει το σενάριο απόλυσής του και ήδη συζητιέται το όνομα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Η Γερμανία έχει την πολυτέλεια να παίζει χωρίς διακύβευμα στα παράθυρα των εθνικών ομάδων του 2023 καθώς είναι η διοργανώτρια του επερχόμενου EURO κι έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στους ομίλους. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για τον ομοσπονδιακό της τεχνικό, Χάνσι Φλικ, ο οποίος έχει μπροστά του δύο φιλικά-τελικούς για να σώσει τη θέση του στον πάγκο της.

Τα Πάντσερ απογοητεύουν διαρκώς από το Παγκόσμιο Κύπελλο κι έπειτα, μετρούν τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη (ισοπαλία 3-3 με Ουκρανία, ήττες από Βέλγιο, Πολωνία και Κολομβία) και όπως αναφέρει ρεπόρτερ της «Bild», οι δύο αναμετρήσεις με Ιαπωνία και Γαλλία αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του άλλοτε προπονητή της Μπάγερν, με τη γερμανική ομοσπονδία να εξετάζει το σενάριο απόλυσης αν δεν αλλάξουν η εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ το πάει ένα βήμα παρακάτω και κάνει λόγο για συζητήσεις εντός της ομοσπονδίας για την πρόσληψη του Γιούλιαν Νάγκελσμαν σε περίπτωση που απολυθεί ο Φλικ. Ο επίσης πρώην τεχνικός των πρωταθλητών Γερμανίας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και φαντάζει ως το φαβορί να αναλάβει αν η θητεία του Φλικ ολοκληρωθεί πρόωρα (το συμβόλαιό του λήγει μετά το EURO).

