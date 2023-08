Η Ομοσπονδία της Ιταλίας κατέληξε σε συμφωνία με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, όμως πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο εκλεκτός της ιταλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για την αντικατάσταση του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα. Σύμφωνα με το Sky Sport Italia οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη συνεργασία τους, όμως υπάρχει ένα «αγκάθι».

Ο λόγος για την ρήτρα που είχε συμφωνηθεί με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, όταν έλυσε τη συνεργασία του με τη Νάπολι. Ο έμπειρος Ιταλός κόουτς είχε υποστηρίξει πως ήθελε να αποχωρήσει από τους Παρτενοπέι για να μείνει μια σεζόν εκτός πάγκων και ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών Ιταλίας έβαλε όρο την καταβολή αποζημίωσης ύψους 3,25 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που εν τέλει έπαιρνε την απόφαση να πάει σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι νομικοί εκπρόσωποι των δυο πλευρών βρίσκονται σε επικοινωνία αναφορικά με αυτή την ρήτρα. Φυσικά στο τραπέζι υπάρχει ακόμα και η περίπτωση του Αντόνιο Κόντε. Περισσότερες εξελίξεις αναμένονται την Παρασκευή (18/8).

According to Sky Sport Italia, Luciano Spalletti has reached an agreement with FIGC, but lawyers are still working on his release clause from Napoli and a final decision will be taken on Friday. https://t.co/mYZ6NSxVD9 #Spalletti #Italy #Calcio #Napoli