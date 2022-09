Η UEFA δεν χαλαρώνει τη στάση της ενάντια στη Ρωσία, καθώς αποφάσισε να την αποκλείσει και από το Euro 2024 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Η αρχή έγινε με τον αποκλεισμό της από την τελική φάση του Μουντιάλ και πλέον ακολούθησε τιμωρία και για το επερχόμενο Euro.

Όσο ο πόλεμος μαίνεται στα εδάφη της Ουκρανίας, η Ρωσία θα βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με κυρώσεις από τις FIFA και UEFA, οι οποίες εξακολουθούν να τηρούν την σκληρή τους στάση ενάντια στους Ρώσους.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό μέσω της ανακοίνωσης του προέδρου της ποδοσφαιρικής ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Παβέλκο, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφάσισε να αποκλείσει τη Ρωσία και από το Euro 2024, γεγονός που πλέον απέκτησε επίσημη μορφή.

Κάπως έτσι η «Αρκούδα» θα λείψει για δεύτερη σερί φορά από κορυφαία διοργάνωση, αφού προ μηνών αποκλείστηκε από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Κατάρ.

The UEFA executive committee confirms Russia is out of Euro 2024 qualifying as the country’s teams remain suspended over the war in Ukraine.



