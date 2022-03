Στα ύψη βρίσκεται το ενδιαφέρον για τον τελικό του Euro γυναικών που θα διεξαχθεί στο «Γουέμπλεϊ» τον προσεχή Ιούλιο, με την UEFA να ανακοινώνει sold-out μέσα σε λιγότερο από μία ώρα από την κυκλοφορία των εισιτηρίων!

Η δίψα και η αναμονή του κοινού για την ευρωπαϊκή γιορτή του ποδοσφαίρου γυναικών «χτύπησε» κόκκινο. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, τα εισιτήρια για τον ερχόμενο τελικό του Euro 2022 στο «Γουέμπλεϊ» έκαναν... φτερά και η UEFA ανακοίνωσε «sold-out» τέσσερις μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά!

Η πρώτη «φουρνιά» των εισιτηρίων αφορούσε προ-πώληση, συνεπώς θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και το καλοκαίρι, την περίοδο διεξαγωγής του τουρνουά μεταξύ 6-31 Ιουλίου. Ωστόσο, με βάση τη «ζέση» που παρουσιάστηκε για ένα «μαγικό χαρτάκι» και το «sold-out» σε λιγότερο από μία ώρα, όλα δείχνουν ότι ο τελικός της 31ης Ιουλίου θα σπάσει το ρεκόρ προσέλευσης σε τελικό Euro ανδρών ή γυναικών, το οποίο κρατάει εδώ και 58 χρόνια από τον τελικό του Euro 1964 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»!

Top 5 biggest crowds at a UEFA Euro final have only been men's final so far...



The 2022 @UEFAWomensEURO final at Wembley is SOLD OUT with the potential to be the new attendance for any Euro final 👀😮 pic.twitter.com/0C77ykCp86