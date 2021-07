Τζόρτζιο Κιελίνι: Μπάρμπα-Γιώργος, καρτούν, ηγέτης που χωράει μέσα του όλη την Ιταλία (pics & vids)

Πήρε την πρώτη του κούπα με την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ». Ως αρχηγός. Tον φωνάζουν... Μπάρμπα-Γιώργο λόγω ηλικίας. Θυμίζει καρτούν όταν χαμογελάει. Στο γήπεδο, όμως, θα γίνει ο πιο σκληρός μαχητής...

Στην ηλικία των 36 ετών, κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Ιταλίας να παραδεχθούν πως το σώμα του είναι σε τρομερή κατάσταση παρά τα πολλά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Από τη ρήξη Αχιλλείου πίσω στο 2019 και τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-2021, ο Τζόρτζιο Κιελίνι φαίνεται ότι πήγε στο φετινό Euro με στόχο να το απολαύσει.

Και ξέχωρα από την κούπα, το έκανε τόσο με τα γέλια και τα πειράγματα προς τον Ζόρντι Άλμπα στον ημιτελικό, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο απλά... γκρέμισε τον Σάκα για να μην του φύγει στην πλάτη, στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ».

Bonucci and Chiellini have played 326 matches together for club and country. They weren’t dribbled past once in the Euros. They lost to Spain in 2012, lost to Barca in 2015, then to Madrid in 2017. But they finally have their hands on European silverware. Warriors. 🇮🇹 pic.twitter.com/qF29Ozd7KN