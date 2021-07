Το Sky Sports αποθέωσε και βαθμολόγησε με «10» tον Σακά για το θάρρος του να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι (pic & vid)

Το μεγάλο βρετανικό δίκτυο «Sky Sports» αποθέωσε τον Μπουκαγιό Σακά για το θάρρος που είχε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της Αγγλίας στον τελικό του Euro, με την Ιταλία και τον βαθμολόγησε με 10!

O Μπουκαγιό Σακά ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση πέναλτι αλλά δεν κατάφερε να ευστοχήσει καθώς ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα του είπε «όχι». Μετά το χαμένο πέναλτι ο νεαρός άσος της Άρσεναλ, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στους λογαριασμούς του στα social media.

Ακόμα και ο Ρόι Κιν είπε πως ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν έπρεπε να αφήσει τον Σακά να αναλάβει την τελευταία εκτέλεση πέναλτι, μιας και σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ένας πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής.

Παρ' όλα αυτά το «Sky Sports», τάχθηκε υπέρ του Σακά και του απένειμε τα εύσημα για το θάρρος που είχε να πάρει πάνω του την ευθύνη. Μάλιστα, στη βαθμολογία που έκανε μετά το τέλος του τελικού το μεγάλο βρετανικό δίκτυο, του έδωσε «10»!

«Πρέπει ν’ αναφερθεί το πόσο βελτιώθηκε η Αγγλία μετά την είσοδό του στο παιχνίδι και την αλλαγή διάταξης. Όμως η μόνη βαθμολόγηση που μπορεί να γίνει είναι για την αναγνώριση ότι, στην πιο πιεστική αθλητική στιγμή που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, ένας 19χρονος που δεν είχε παίξει σχεδόν ποτέ με τη χώρα του πριν τη φετινή χρονιά και ποτέ δεν είχε εκτελέσει πέναλτι στην ομάδα του, πήρε την πρωτοβουλία ν’ αναλάβει ένα πιθανώς αποφασιστικό χτύπημα, όταν τόσοι πολλοί από τους έμπειρους συμπαίκτες του έκαναν πίσω. Η Αγγλία θα έπρεπε να μην έχει βάλει τον νεαρό σε αυτή τη θέση», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα για τον Σακά.

