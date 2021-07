Πρόστιμο στους Άγγλους για το λέιζερ στον Σμάιχελ (pic & vid)

Το χρηματικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η αγγλική ομοσπονδία για το λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε από Άγγλους οπαδούς, στο πρόσωπο του Κάσπερ Σμάιχελ τη στιγμή που ο Χάρι Κέιν εκτελούσε το πέναλτι.

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είχε ενημερώσει πως θα ξεκινούσε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον της Αγγλίας μετά την σπουδαία της νίκη με 2-1 επί της Δανίας και την πρόκριση στον τελικό του Euro.

Κι αυτό για τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από τις εξέδρες κατά την διάρκεια που έπαιζε ο εθνικός ύμνος της Δανίας από τα μεγάφωνα του «Γουέμπλεϊ», τη χρήση καπνογόνων αλλά και για τη χρήση λέιζερ στα μάτια τον Σμάιχελ την ώρα που ο ετοιμαζόταν ο Χάρι Κέιν να εκτελέσει το πέναλτι.

Ο πορτιέρε της Δανίας μάλιστα είχε ενημερώσει τον διαιτητή για το λέιζερ, ωστόσο δεν συνέβη απολύτως τίποτα κι αυτό κόστισε στην ομάδα του.

Ωστόσο, οι ανάρμοστες συμπεριφορές των οπαδών της Αγγλίας δεν πέρασαν απαρατήρητες από την UEFA η οποία επέβαλε στην αγγλική ομοσπονδία χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

The Football Association has been fined £25,630 (30,000 euros) by UEFA for the behaviour of England fans during the Euro 2020 semi-final win over Denmark, which included a laser pointer being shone at Denmark goalkeeper Kasper Schmeichel.