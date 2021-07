Ο Βεράτι μπερδεύτηκε και πανηγύριζε με οπαδό γιατί νόμιζε ότι ήταν ο Ινσίνιε (pic & vid)

Πάνω στην τρέλα και τους πανηγυρισμούς, ο Μάρκο Βεράτι νόμιζε ότι είχε δίπλα του τον συμπαίκτη του Λορέντζο Ινσίνιε και πανηγύριζε, αλλά τελικά ήταν ένας οπαδός που είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσει κι αυτός την επιτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι, μετά τη νίκη με 4-2 στα πέναλτι επί της Ισπανίας και την πρόκριση στον τελικό του Euro.

Μαζί τους και οι φίλοι των Ιταλών οι οποίοι κυριάρχησαν στην κερκίδα του «Γουέμπλεϊ» και στο τέλος ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους, την μεγάλη πρόκριση της εθνικής τους ομάδας.

Την ώρα όμως που οι παίκτες της Ιταλίας, πανηγύριζαν την σπουδαία αυτή επιτυχία, ένας οπαδός κατάφερε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να βρεθεί δίπλα στον Μάρκο Βεράτι.

Ο 28χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν συνειδητοποίησε ότι δίπλα του στεκόταν ένας άγνωστος, με αποτέλεσμα να τον αγκαλιάσει, νομίζοντας πως πανηγύριζε μαζί με τον συμπαίκτη του Λορέντζο Ινσίνιε. Οταν όμως αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν εκείνος, τότε έσπρωξε τον οπαδό και τον απομάκρυνε από κοντά του.

Verratti DEF thought that was Insigne next to him! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7zlGKByQfn