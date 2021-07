Πικέ: «Το στρίψιμο νομίσματος στα πέναλτι δεν είναι δίκαιο» (vid)

Το στρίψιμο νομίσματος για το ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι δεν είναι δίκαιη απόφαση για τον Ζεράρ Πικέ, καθώς όπως τόνισε, όποιος ξεκινήσει πρώτος έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει την πρόκριση.

Η Ιταλία προκρίθηκε επί της Iσπανίας στα πέναλτι και με αυτόν τον τρόπο πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό στο «Γουέμπλεϊ» (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta), όπου θα περιμένει την Αγγλία ή τη Δανία.

Οι Ιταλοί ξεκίνησαν πρώτοι την διαδικασία των πέναλτι, με τον Λοκατέλι να μην ευστοχεί, αλλά στο τέλος η ομάδα του να παίρνει την πολυπόθητη πρόκριση.

Ωστόσο, ο Ζεράρ Πικέ, πιστεύει η Ιταλία είχε από την αρχή το προβάδισμα έναντι της Ισπανίας στην «ρώσικη ρουλέτα» καθώς ξεκίνησε πρώτη την διαδικασία. Οπως μάλιστα τόνισε ο 34χρονος αμυντικός της Μπαρτσελόνα, θεωρεί πως είναι άδικο να καθορίζεται ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι, από το στρίψιμο του νομίσματος.

«Δεν είναι τυχαίο ότι σε τέσσερα παιχνίδια στο Euro 2020 και στο Copa America οι ομάδες που ξεκίνησαν πρώτες την διαδικασία των πέναλτι, στο τέλος κέρδισαν. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι όποιος ξεκινάει έχει πλεονέκτημα και σε ένα τουρνουά σαν αυτό, δεν μου φαίνεται δίκαιο ότι το στρίψιμο νομίσματος μπορεί να σε κάνει να ξεκινήσεις με μειονέκτημα», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o Πικέ.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja