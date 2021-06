Αγγλία – Γερμανία: «Πάρτι» έξω από το «Γουέμπλεϊ» πριν από τη σέντρα (pic & vids)

Χιλιάδες Άγγλοι φίλαθλοι έστησαν... φιέστα με συνθήματα, χορό και αλκόολ, αρκετές ώρες πριν αρχίσει καν το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Γερμανία (19:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta).

Η ανυπομονησία στις τάξεις των Άγγλων φιλάθλων για τη φάση των νοκ-άουτ και την παραδοσιακή «μονομαχία» κόντρα στη Γερμανία εκτονώθηκε με τρελό «πάρτι» μερικές ώρες πριν από την πρώτη σέντρα.

Αρκετές χιλιάδες υποστηρικτές των γηπεδούχων (40.000 το όριο προσέλευσης στο «Γουέμπλεϊ»από 22.500 που ίσχυε στους ομίλους), συγκεντρώθηκαν στους δρόμους έξω από τον «ναό» του αγγλικού ποδοσφαίρου, χόρεψαν, τραγούδησαν συνθήματα των Τριών Λιονταριών (κάποια από αυτά κατά της... Σκωτίας), σε μια πρόωρη φιέστα με αλκόολ και ξέφρενους πανηγυρισμούς. Τι παραπάνω θα συμβεί, άραγε, αν πάρουν και την πρόκριση στους «8» έναντι των Πάντσερ;