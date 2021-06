Ρονάλντο σε Κουρτουά: «Ησασταν τυχεροί, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε στον Τιμπό Κουρτουά ότι η ομάδα του στάθηκε τυχερή και κατάφερε να πάρει εκείνη το εισιτήριο για τους «8» του Euro.

Ο Πορτογάλος αστέρας όσο κι αν πάλεψε δεν κατάφερε να βρει γι' ακόμη ένα ματς τον δρόμο προς τα αντίπαλα. Το γεγονός αυτό κόστισε στους Πορτογάλους, οι οποίοι έμειναν εκτός Euro, μετά την ήττα που γνώρισαν από το Βέλγιο με 1-0.

Ο «CR7» ήταν τόσο απογοητευμένος και εκνευρισμένος με το αποτέλεσμα κι ξέσπασε στο περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς το έβγαλε από το μπράτσο του και το κλώτσησε.

Ωστόσο, με το τελευταίο σφύριγμα του ματς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να τα πει με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά. Αφού πρώτα του τόνισε πως το Βέλγιο στάθηκε τυχερό, στη συνέχεια ανέφερε ότι η μπάλα δεν έμπαινε μέσα, όσες φορές κι αν ο ίδιος προσπάθησε. Φυσικά, δεν έλειψε να ευχηθεί και στον Βέλγο κίπερ καλή τύχη για τη συνέχεια στο Euro.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j