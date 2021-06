Ολλανδία - Τσεχία: Οράνιε λαοθάλασσα και τρέλα στη Βουδαπέστη (vid)

Οι Ολλανδοί που ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη για το ματς με την Τσεχία στο πλαίσιο των 16 του Euro σχημάτισαν Οράνιε λαοθάλασσα και δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (27/6, 19:00, ANT1, Live Gazzetta) την Τσεχία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης για τους 16 του Euro και όσοι φίλαθλοι των Οράνιε ταξίδεψαν στην πρωτεύουσας της Ουγγαρίας δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Μια πορτοκαλί λαοθάλασσα με χορούς, σημαίες της χώρας (εκείνες προς υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας απαγορεύονται) τραγούδια και συνθήματα περίμενε τον Φρανκ ντε Μπουρ και τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο. Δείτε τις εκπληκτικές εικόνες από τη Βουδαπέστη.

The Dutch have taken over Budapest #NED #CZE #NEDCZE #EURO2020pic.twitter.com/8EIV1VneX8