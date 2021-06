Το Gazzetta «έβγαλε» τον νικητή του Euro και τελικά «it's not coming home» (pics)

Εννιά συντάκτες του Gazzetta γράφουν για όσα τους άρεσαν μέχρι τώρα στο τουρνουά, για αυτά που τους απογοήτευσαν και προβλέπουν νικητή.

Η πρώτη φάση του Euro ολοκληρώθηκε και από αύριο μπαίνουμε στη φάση των νοκ άουτ αγώνων.

Η αλήθεια είναι πως στις 72 αναμετρήσεις που παρακολουθήσαμε υπήρξαν αρκετές στιγμές που σηκωθήκαμε από τα γραφεία μας, Αυτό μπορεί να συνέβη για θετικό λόγο όπως το γκολ του Σικ ή η no look πάσα με τακουνάκι του Ρονάλντο. Μπορεί όμως και γιατί εξοργιστήκαμε όπως με τα άστοχα πέναλτι του Μοράτα ή μια χαμένη ευκαιρία στο 90 που μας στέρησε κάποιο ταμείο.

(Την σκηνή με τον Έρικσεν δεν την ξεχάσαμε, απλά θέλουμε να βγει από το νου μας).

Οι συντάκτες του Gazzetta έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια οπότε υπάρχει σφαιρική άποψη. Ακόμη και τις παράλληλες μεταδόσεις της τελευταίας αγωνιστικής αφού Δόξα τω Θεώ, διαθέτει αρκετές τηλεοράσεις το... κατάστημα.

Ζητήσαμε από εννιά συντάκτες να μας απαντήσουν στα εξής τέσσερα απλά ερωτήματα...

1. Ποια ομάδα σε απογοήτευσε και γιατί;

2.Ποια ομάδα σε εξέπληξε και γιατί;

3. Ποιο ήταν το ομορφότερο γκoλ της Α' φάσης;

4. Ποια ομάδα θα κατακτήσει το EURO; (Σε αυτό το τελευταίο μην ποντάρετε τίποτα λεφτά διακοπών γιατί σας βλέπουμε να μένετε στην πόλη σας).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ομάδα έκπληξη: Είναι νωρίς ακόμα να θεωρήσουμε μια ομάδα «έκπληξη» αφού η πρόκριση στους 16 δεν συνιστά και τεράστια επιτυχία από τη στιγμή που προκρίνονται και ομάδες που πήραν τρίτη θέση σε όμιλο. Στο μυαλό μου τον τίτλο αυτό μπορεί να το πάρει μια ομάδα που θα φτάσει στην τετράδα από εκεί που δεν την περιμέναμε καθόλου και ανάλογα με πόσο δυνατά ζευγαρώματα είχε. Φλέρταρε πολύ με τον τίτλο η Ουγγαρία και αν είχε κρατήσει κανά δεκάλεπτο ακόμα θα τον είχε κερδίσει. Αλλά με τα «αν» στη μπάλα δουλειά δεν γίνεται.

Ομάδα απογοήτευση: Θεωρητικά εδώ «ψηφίζουμε» ομάδα που αποκλείστηκε. Οπότε η Τουρκία είναι μακράν η μεγαλύτερη απογοήτευση. Δεν περίμενε κανείς να πάρει το EURO αλλά δεν διεκδίκησε και τίποτα. Οπότε περνάει μπροστά από τη Ρωσία, από την οποία όμως εδω και χρόνια έχει πάψει κάποιος να περιμένει κάτι ουσιαστικό σε τελική φάση. Τη γλίτωσε η Γερμανία παρά τρίχα να το...σηκώσει πανηγυρικά.

Καλύτερο γκολ: Ψηφίζω Μόντριτς. Τη «δολοφονία« με το εξωτερικό φάλτσο στον αγώνα με τη Σκωτία, γιατί και άμεση εκτέλεση ήταν και σημαντικό ήταν και με τρελαίνουν αυτά τα γκολ που εμείς τα βάζαμε με...αερόμπαλα στην παραλία και γιατί στα 35 του το «Χόμπιτ» δίνει μαθήματα και έχει και μεγάλη ψυχή.

Ποιος θα το κατακτήσει: Ποντάρω Ιταλία και όσον αφορά το πως δείχνει η ίδια ότι είναι, αλλά και συγκριτικά με τις όποιες αδυναμίες έχουν δείξει μέχρι τώρα οι άλλοι διεκδικητές. Σαφέστατα και τα νοκ άουτ παιχνίδια κατ επανάληψη έχουν εκθέσει όποιον κάνει προβλέψεις αλλά η επιλογή γίνεται για τους εξής λόγους: Πρώτον η Ιταλία δείχνει μέχρι τώρα εξαιρετικά ισορροπημένη σε όλα τα κομμάτια του γηπέδου αλλά και στη διαχείριση από τον πάγκο.

Δεύτερον στο πνευματικό κομμάτι οι Ιταλοί όταν είναι σε καλή κατάσταση μπορούν να είναι (όπως και οι Γερμανοί) πιο «ομάδα» από τις υπόλοιπες μεγάλες. Και βέβαια αρκεί μια κακή ημέρα να τα σκορπίσει όλα αυτά, αλλά το βάρος της φανέλας στην Ιταλία έχει λειτουργήσει τις περισσότερες φορές θετικά στην πορεία της σε μια διοργάνωση. Το ατομικό ταλέντο μπορεί να βγάζει από πάνω την Γαλλία (πιθανότατα και το Βέλγιο) αλλά επιμένω Ιταλία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣ

Ομάδα έκπληξη: Δεν της το 'χα της Αυστρίας. Χαμένη για πολλά χρόνια από το πάνω ράφι του ποδοσφαιρικού χάρτη, οι προηγούμενες συμμετοχές της σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, όποτε κι αν ήταν είχαν ένα ρόλο... κομπάρσου. «Περάστε - σκουπίστε - τελειώσατε». Αυτή την φορά τα κατάφερε καλύτερα. Είδε φως (και την ευκαιρία σε όμιλο με Ολλανδία, Ουκρανία και Β. Μακεδονία) και μπήκε. Με τους Αλάμπα και Αρναούτοβιτς να λάμπουν, αλλά να... τραβάνε και κουπί οι Αυστριακοί έγραψαν 2 νίκες στον όμιλο, είχαν καλά διαστήματα στο παιχνίδι τους κι εύκολα προκρίθηκαν. Θα παίξουν τα ρέστα τους με την Ιταλία.



Ομάδα απογοήτευση: Η φουκαριάρα η Ουγγαρία το πήγε όσο πήγαινε με την γκαντεμιά που είχε στην κλήρωση. Η Σκωτία με την Βόρεια Μακεδονία και μόνο που πήγαν επιτυχία ήταν. Η Ρωσία πότε μας έδειξε για να μας δείξει και τώρα; Οπότε η απάντηση για την «ομάδα απογοήτευση»... παλατζάρει ανάμεσα στην Τουρκία και την Πολωνία. And the winner is... η ομάδα του Λεβαντόφσκι. Μέγας επιθετικός, πέρσι τέτοιο καιρό σκορπούσε τρόμο με την Μπάγερν, τον ήθελα και με την εθνική να την οδηγήσει πιο ψηλά. Ούτε νίκη δεν έγραψε. ΟΚ το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό σπορ, ο Λέβα δεν είναι ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ, αλλά όταν ο πιο χαρισματικός σκόρερ της Ευρώπης τερματίζει στην τελευταία θέση του ομίλου, κάτω ακόμη κι από την Σλοβακία τότε σίγουρα απογοητεύεσαι.

Καλύτερο γκολ: Το... τεμάχιο του Λούκα Μόντριτς κόντρα στην Σκωτία ήταν ένα γκολ-ποίημα. Δοξάστηκε με κάθε τρόπο εδώ στο Gazzetta, αλλά φυσικά δοξάστηκε και σε όλο τον «πλανήτη ποδόσφαιρο». Όπου ζουν κι αναπνέουν για την μπάλα. Επειδή όμως από τον Μόντριτς εδώ και χρόνια περιμένω τα πάντα, στην «κάλπη» θα ρίξω τον Σικ. Το γκολ που παίζοντας με το όνομα του Τσέχου φορ χαρακτηρίστηκε ως «άρρωστο». Πάλι κόντρα στην Σκωτία που μάλλον έχει τον... γκολαρο-μαγνήτη! Σήκωσε κεφάλι από το κέντρο, όπλισε και... γεια σας. Απίθανο γκολ που πέρασε στον «σκληρό δίσκο» των Euro's!

Ποιος θα το κατακτήσει: Μετά από 25 χρόνια και το... χρυσό γκολ του Μπίρχοφ στον τελικό του «παλιού» Γουέμπλεϊ με την Τσεχία, θα ήθελα να δω και στο «νέο» Γουέμπλεϊ την εθνική Γερμανίας να σηκώνει την κούπα. Φοβάμαι πως όμως εν μέσω καύσωνα κάνω όνειρα θερινής νυκτός καθώς από τα τρία ματς του ομίλου, με εξαίρεση το «μπαμ» κόντρα σε Σάντος και Ρονάλντο δεν έχω πειστεί ότι μπορούν τα «πάντσερ» να φτάσουν ως την πηγή και να πιουν και το κρύο νεράκι!

Μάλλον στην Ιταλία θα... ακουμπούσα μερικές οικονομίες αφού μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές δείχνει δυναμική. Το γεγονός βέβαια ότι αυτό το έδειξε σε όμιλο... light, με Ουαλία, Ελβετία και Τουρκία ίσως να είναι αιτία για «μικρό καλάθι» ανά χείρας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Ομάδα έκπληξη: Η Ιταλία, διότι είναι και παραγωγική και μοντέρνα και σταθερή αμυντικά, με «φρέσκους» παίκτες που έχουν τεράστιο κίνητρο. Ηταν χαμηλός ο πήχης (Ελβετία, Τουρκία, Ουαλία), αλλά ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Δεύτερη η υπέροχη Δανία!

Ομάδα απογοήτευση: H Τουρκία, διότι το έμψυχο δυναμικό της είναι πολύ πιο ποιοτικό απ΄ αυτό που παρουσίασε στα τρία παιχνίδια της με Ιταλία (0-3), Ουαλία (0-2), Ελβετία (1-3).

Καλύτερο γκολ: Το «που'ναι η μπάλα – οέο πού'ναι η μπάλα;» της Γερμανίας εναντίον της Πορτογαλίας. Το 1-3. Γκιουντογάν – Κίμιχ – Γκιουντογάν – Χάβερτς, Μίλερ – Κίμιχ – Μίλερ – Γκόσενς, σέντρα, γκολ ο Χάβερτς. Θα το ζήλευαν όλοι οι προπονητές του κόσμου!

Ποιος θα το κατακτήσει: Το Βέλγιο αν έχει μικρή δόση τύχης, διότι έχει το συνδυασμό δίψας, χημείας, ποιότητας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΟΥΛΗΣ

Ομάδα έκπληξη: Ας συμφωνήσουμε ότι είναι η Σουηδία! Δεν έχασε από την Ισπανία, νίκησε Πολωνία και Σλοβακία και πήρε την πρωτιά στον όμιλο με 7 βαθμούς για να έχει και καλό σταύρωμα στους «16» (την Ουκρανία). Αρκετοί σκέφτηκαν πως χωρίς τον Ζλάταν, η Σουηδία δεν αλλά οι Σκανδιναβοί «βούλωσαν» αρκετά στοματάκια.

Ομάδα απογοήτευση: Τουρκία. Την πάτησα κοιτώντας τις νίκες επί της Ολλανδίας και της Νορβηγίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ειδα το τυρί δεν είδα τη φάκα με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να μετράνε τα γκολ σα στραγάλια στον όμιλό τους. Τελευταίοι με μηδέν βαθμούς και 8 γκολ παθητικό.

Καλύτερο γκολ: Ναι του Σικ είναι once in a lifetime. Πάντα όμως θα θαυμάζω τους 35+ που με τα καντάρια μπάλα που ξέρουν μπορούν με μια επαφή να χαζέψουν την πλάση. Ο Λούκα Μόντριτς είναι ένας από αυτούς. Μια δεκαετία σερί έχει στάξει, δεν έχει σταματήσει να παίζει, δεν έχει ν' αποδείξει τίποτα κι όμως είναι εκεί. Και με το εξωτερικό να στέλνει τη μπάλα στο παράθυρο είναι το γκολ που διαλέγω.

Ποια θα το κατακτήσει: Η Ολλανδία θα φτάσει ημιτελικά. Η Γαλλία από την άλλη μεριά του bracket επίσης. Δεν βλέπω Ιταλία, δεν ξέρω πως η Γερμανία θα αλλάξει τόσο δραματικά για να το πάρει, οπότε θα πάω με τους Γάλλους. Ηταν το μεγάλο φαβορί και στα νοκ άουτ η ποιότητα της θα ειναι αρκετή για να φτάσει μέχρι τον τελικό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΘΑΝΟ

Ομάδα έκπληξη: Η Ιταλία. Όχι, βεβαίως επειδή προκρίθηκε στους «16», αλλά γιατί παίζει ποδόσφαιρο που δεν μας έχει συνηθίσει. Δεν πάει να «κλέψει» τα ματς, αλλά κυριαρχεί, ψάχνει διαρκώς το γκολ και, συν τοις άλλοις, είναι σταθερή και στην άμυνα (αυτό δα θα έλειπε). Επιτέλους, εμφανίστηκε μια πολύ συμπαθητική Σκουάντρα Ατζούρα!

Ομάδα απογοήτευση: Η Ισπανία, γιατί κουράζει με το γύρω – γύρω όλοι, στην μέση ο… Λουίς Ενρίκε. Το ποδόσφαιρο κατοχής είναι αποτελεσματικό και ελκυστικό, όταν συνοδεύεται από ταχύτητα και κάθετες πάσες. Η Ισπανία δεν το έδειξε αυτό, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια της. Απογοητευτικές και η Τουρκία με την Ρωσία, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Καλύτερο γκολ: Το σουτ με το εξωτερικό του Λούκα Μόντριτς, στο ματς της Κροατίας με την Σκωτία. Γκολάρα η λόμπα του Πάτρικ Σικ με την Τσεχία (πάλι κόντρα στην Σκωτία) ή ο συνδυασμός των Βέλγων στο πρώτο γκολ με την Δανία. Αλλά το μαγικό άγγιγμα του ιδιοφυούς Κροάτη ήταν το κάτι άλλο.

Ποιος θα το κατακτήσει: Η Γαλλία, εφόσον διορθώσει/περιορίσει τα αμυντικά της λάθη και επειδή διαθέτει την μεγαλύτερη ποιότητα από την μέση και μπροστά. Αουτσάιντερ η Αγγλία, η οποία στα χαρτιά έχει πιο βατό δρόμο μέχρι τον τελικό, ο οποίος και διεξάγεται στο σπίτι της («Γουέμπλεϊ»), όπως και οι ημιτελικοί. Αρκεί, βεβαίως, να ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της Γερμανίας…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ομάδα έκπληξη: Η Σουηδία.Πριν την έναρξη του Euro στον όμιλο που συμμετέχει η Σουηδία κανείς εκτιμώ δεν θα πόνταρε τα χρήματά του να κερδίσει την πρωτιά η ομάδα του Ζλάταν (κι ας μην είναι εκεί)... Κι όμως τα κατάφερε περίφημα! Παίζει κλασικό 4-4-2, κάτι που λατρεύω σαν γνήσιος Άγγλος, την κατάλληλη στιγμή πέταξε έξω τον Μπεργκ που δεν τραβάει και έγινε πρώτος...

Ομάδα απογοήτευση: Η Τουρκία. Δεν θέλει και μπόλικη σκέψη νομίζω. Με την πρώτη στο μυαλό μου ήρθε η Τουρκία. Μια ομάδα που έγραψε κουλούρι σε επιπέδου βαθμολογικής συγκομιδής και με τέρματα 1-8... Δεν χωράει παραπάνω αναζήτηση για την ομάδα απογοήτευση. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι περίμενε να δει περισσότερα από Γερμανία, ή Αγγλία, ή κάποια άλλη εθνική, ωστόσο απογοήτευση δεν είναι!

Καλύτερο γκολ: Αυτό του Πάτρικ Σικ. Θαρρώ πως δεν χρειάζεται να το κουράσω σε επίπεδο λέξεων. Ήταν το καλύτερο τέρμα της πρώτης φάσης του Euro που παρακολουθούμε: αυτό του Πάτρικ Σικ στο ματς με την Σκωτία... Απίθανο σουτ με στόχο και σκοπό! Μπράβο στο παιδί, πραγματικά μπράβο, γκολάρα με όλη τη σημασία της λέξης...

Ποιος θα το κατακτήσει: Η Ιταλία. Αν και είμαι τρελός με τα Λιοντάρια, η ομάδα που μ' έχει κερδίσει έως τώρα είναι η Ιταλία, ακριβώς για τον λόγο ότι είναι ΟΜΑΔΑ. Δίχως τον σταρ, με πρωτοφανή επιθετική φιλοσοφία και λειτουργία, έχοντας καταφέρει να κρατήσει στην άμυνα το μηδέν σε 11 ματς και με κέντρο που αποτελείται από εξαιρετικές περιπτώσεις παικτών (Μπαρέλα, Λοκατέλι και Ζορζίνιο).

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα έκπληξη: Η Δανία. Το σοκ με την κατάρρευση του Έρικσεν στην πρεμιέρα, αλλά και ήττες με το... καλησπέρα την έφεραν με την πλάτη στον τοίχο. Ωστόσο, οι Δανοί έκαναν τη διαφορά, διέλυσαν τους Ρώσους κι έγιναν η πρώτη ομάδα που περνά στη νοκ άουτ φάση χωρίς βαθμό έπειτα από δυο αγωνιστικές. Εκρηκτικά διαστήματα, πάθος, δύναμη την έστειλαν στους «16» και στις καρδιές των ποδοσφαιρόφιλων.

Ομάδα απογοήτευση: Η Τουρκία. Το 4-2 επί των Ολλανδών τον Μάρτιο ανέβασε τον πήχη για την Τουρκία. Εδειχνε έτοιμη. Εξαιρετικές αντεπιθέσεις, άνεση στο σκοράρισμα και ο Μπουράκ Γιλμάζ σε απίθανη κατάσταση. Τι έγινε στo EURO; Ομάδα χωρίς συγκροτημένο σχέδιο. Κάκιστη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, αδυναμία να ελέγξουν την πίεση και παίκτες ηγέτες όπως ο Τσαλχάνογλου και ο Γιλμάζ… σκασμένοι!

Καλύτερο γκολ: Αυτό του Λούκα Μόντριτς. Με τις δυο ομάδες να τα δίνουν όλα για τη νίκη, τη μπάλα να...καίει, ο Λούκα Μόντριτς ήξερε όσο λίγοι πως να τη στείλει στα δίχτυα. Αντί να την αφήσει και να κοντρολάρει όπως θα έκαναν οι περισσότεροι, ο αρτίστας έσκαψε το αριστερό του πόδι, έσκυψε προς τα δεξιά και με απίθανο δεξί εξωτερικό φάλτσο, έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνιά του Σκωτσέζου γκολκίπερ που δεν είχε καμία πιθανότητα να διώξει.

Ποιος θα το κατακτήσει: Η Ιταλία. Η πιο… φρέσκια ομάδα της φάσης των ομίλων. Εξαιρετική άμυνα, γρήγορο ποδόσφαιρο, αποτελεσματική και πειθαρχημένη όσο καμία. Οι Ατζούρι αρέσουν, έχουν λύσεις σε όλες τις θέσεις και ψυχολογία στα ύψη. Πάει καιρός από την τελευταία φορά που ήταν πρωταγωνίστρια σε ένα μεγάλο ραντεβού. Ηρθε η ώρα της μεγάλης επιστροφής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

Ομάδα έκπληξη: Η Σουηδία. Ξέρουμε, ότι οι Σκανδιναβοί είναι ο ορισμός της σταθερότητας, όμως σε όμιλο με Ισπανία και Πολωνία, λίγοι περίμεναν, ότι θα τερματίσουν σχετικά εύκολα στην πρώτη θέση. Χωρίς να εντυπωσιάσουν με την απόδοσή τους και χωρίς κάποιον σούπερ αστέρα στις τάξεις τους, λογικά θα περάσουν στους «8» και θα περάσουν μία εκ των Αγγλίας και Γερμανίας.

Ομάδα απογοήτευση: Η Τουρκία. Σε όμιλο με Ιταλία, Ουαλία κι Ελβετία, υπήρχαν πολλοί που έλεγαν, ότι ακόμα και η πρώτη θέση ήταν εφικτή. Το πίστευαν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, όμως η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Η ομάδα του Σενόλ Γκιουνές παρουσιάστηκε απογοητευτική στο φετινό Euro, ο Μπουράκ Γιλμάζ ήταν άσφαιρος, παρά την μυθική σεζόν στη Λιλ και η τελευταία θέση στον όμιλο με μηδέν βαθμούς και 1-8 παθητικό, θα μείνει πληγή στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Καλύτερο γκολ: Γκολάρα του Λούκα Μόντριτς κόντρα στη Σκωτία, αλλά αυτό που έβαλε ο Πάτρικ Σικ -πάλι κόντρα στην Σκωτία- στον Ντέιβιντ Μάρσαλ, δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Από το κέντρο του γηπέδου, η τέλεια εκτέλεση για ένα γκολ που θα μείνει στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Ποιος θα το κατακτήσει: Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση κανονικά είναι πάντα η Αγγλία. Αλλά για να είμαστε σοβαροί, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία έκαναν το 3/3 στη φάση των ομίλων, δείχνοντας μια εξαιρετική σταθερότητα, όμως πιστεύω ότι η Γαλλία ακόμα δεν έχει πατήσει το γκάζι στη διοργάνωση. Αν το κάνει στα νοκ άουτ, είναι το ξεκάθαρο φαβορί, με το Βέλγιο να ακολουθεί.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ

Ομάδα έκπληξη: Η Σουηδία. Μπορεί πολλοί να περίμεναν μια αξιοπρεπή πορεία των Σκανδιναβών, αλλά μέχρι τώρα είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλο, πάνω από Ισπανία, Σλοβακία και Πολωνία. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν κατάφερε να πάει στη διοργάνωση, αλλά ο Μάρκους Μπεργκ, ο Ρόμπιν Όλσεν και η παρέα τους είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Στους 16 διασταυρώνονται με την Ουκρανία και ο δρόμος για τα προημιτελικά ολάνοιχτος.

Ομάδα απογοήτευση: H Τουρκία. Τελείωσε τον όμιλο χωρίς βαθμό, με μόνο ένα γκολ. Αυτό κόντρα στην Ελβετία την τελευταία αγωνιστική. Με τον Γιλμάζ και τον Γιαζιτζί της πρωταθλήτριας Λιλ, παίκτες με γεμάτη και καλή σεζόν, έμπειρο και αξιόλογο προπονητή, οι γείτονες κατάφεραν να διαψεύδουν τις προσδοκίες που μόνοι τους (με την εικόνα πριν το Euro) καλλιέργησαν.

Καλύτερο γκολ: Αυτό του Μόντριτς κόντρα στη Σκωτία. Γκολάρες ήταν και του Ντάμσγκααρντ και του Σακίρι και του Γιάρεμτσουκ, ακόμη καλύτερο του Σικ για τα φάλτσα, την απόσταση και την αντίληψη του σκόρερ. Κορυφαίο όμως του Μόντριτς. Για το άγγιγμα της μπάλας, την τέχνη, την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Ο Μόντριτς έβγαλε όλη την ποιότητά του, σήκωσε στις πλάτες του την Κροατία και την οδήγησε στους 16.

Ποιος θα το κατακτήσει: Η Γαλλία. Ολλανδία και Ιταλία έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά, αλλά η ιστορία δείχνει ότι όποιος ξεκινά φουριόζος, δεν φτάνει και στο τέρμα. Η Γερμανία και η Ισπανία είναι διπρόσωπες, η Πορτογαλία προβληματίζει. Γαλλία. Όχι γιατί έχει εντυπωσιάσει. Αλλά γιατί έχει τους καλύτερους σε κάθε γραμμή και τον ίδιον προπονητή, ο οποίος προέρχεται από κατάκτηση μεγάλου τροπαίου.