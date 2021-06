Αποθέωσε τον Ρονάλντο ο Μπενζεμά: «Σπουδαίος παίκτης» (pic)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Καρίμ Μπενζεμά για τον πρώην συμπαίκτη του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πορτογαλία και Γαλλία αναδείχθηκαν ισόπαλες (2-2) το βράδυ της Τετάρτης (23/06) με τις δύο ομάδες να παίρνουν και την πρόκριση, μαζί με την Γερμανία, για τους «16» του Euro.

Πρωταγωνιστές για τους Ιβηρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ για τους «τρικολόρ», ο Καρίμ Μπενζεμά. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο τους είχαν έναν μίνι διάλογο ενώ μάλιστα αντάλλαξαν και φανέλες.

Οταν ο Γάλλος στράικερ κλήθηκε να μιλήσει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το μόνο που έκανε ήταν να τον αποθεώσει. Αλλωστε Ρονάλντο και Μπενζεμά, μοιράστηκαν τα αποδυτήρια της Ρεάλ από το 2009 έως το 2018 και μαζί έζησαν αξέχαστες στιγμές.

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Είναι πάντα πολύ ωραίο να τον βλέπεις. Άλλωστε παίξαμε στη Ρεάλ Μαδρίτης μαζί για πολύ καιρό. Για περίπου οκτώ με εννιά χρόνια, οπότε ήρθαμε πιο κοντά. Μαζί κατακτήσαμε τίτλους και σημειώσαμε αρκετά γκολ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπενζεμά για τον «CR7».

🎙| Karim Benzema: “It is always a pleasure to see Cristiano, we played eight, nine years together, we won titles and we scored goals together.” pic.twitter.com/ISVOaMkyKe