Η πιο χαοτική και unfair απόφαση από τους Αγγλους εις βάρος της Εθνικής τους!

Αν και το τεστ τους βγάζει αρνητικούς, Τζεισον Μάουντ και Μπεν Τσίλγουελ καταδικάζονται σε 10ήμερη καραντίνα και χάνουν το κρίσιμο ματς των Λιονταριών με την Τσεχία, με πειστήριο “ενοχής” μία φωτογραφία τους με τον θετικό Μπεν Γκίλμουρ.

Μπέρδεμα. Μη ξεκάθαρες καταστάσεις. 'Η μήπως στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και να τηρηθεί, δημιουργείται η απόλυτη παράνοια; Στην ουσία αυτό που έχει συμβεί με την -κάθε άλλο παρά γεμάτη επιχειρήματα- απόφαση, συνιστά ένα είδος προχειρότητας, που με τη σειρά του δημιουργεί χάος. Επειδή στην πραγματικότητα, αν το σκεφτεί κανείς πιο σφαιρικά, χάος είναι μία περιγραφή για κάθε τάξη που προκαλεί σύγχυση στο μυαλό μας. Και αυτό που έχει συμβεί τώρα με τον Τζέισον Μάουντ και τον Μπεν Τσίλγουελ, είναι ο ορισμός της σύγχυσης, η οποία πάει να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο unfair δεδομένο εις βάρος της Εθνικής Αγγλίας.

Ας αναλύσουμε όμως πρώτα όλο το story της υπόθεσης, για να δούμε παράλληλα και το σκεπτικό της απόφασης. Αυτή που έλαβε συνδυαστικά η Αγγλική Ομοσπονδία με το υπουργείο υγείας της χώρας και στην οποία η UEFA έχει τον ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, κρατώντας τα χέρια της μέσα στο νερό...



Την περασμένη Παρασκευή, η Αγγλία αντιμετώπισε τη Σκωτία για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου. Το ντέρμπι έληξε 0-0 και ο Μπίλι Γκίλμουρ κάνοντας τρομερή εμφάνιση, αναδείχτηκε MVP. Ο 20χρονος μέσος της Τσέλσι αγκαλιάστηκε στη συνέχεια με όλους σχεδόν τους συμπαίκτες του, ενώ ο φακός απαθανάτισε και τις αγκαλιές του με τους Μάουντ, Τσίλγουελ, με τους οποίους παίζουν μαζί στους Λονδρέζους. Μόνο που η χαρά του δεν κράτησε πολύ, μιας και τη Δευτέρα βρέθηκε δυστυχώς, θετικός σε κορονοϊό.



Και κάπου εκεί ξεκινάει το χάος που λέγαμε. Η φωτογραφία με τους δύο φίλους του από τους Μπλε, τους έκαψε. FA και NHS απεφάνθησαν ότι, μιας και πρόκειται για κάτι που έχει συμβεί εντός των συνόρων, πρέπει να τηρηθεί το εγχώριο πρωτόκολλο. Αυτό ορίζει ότι σε περίπτωση που οι παίκτες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο ή αντάλλαξαν σωματικά υγρά με επαφή (σ.σ.: ιδρώτας), τότε υποχρεώνονται σε καραντίνα. Αν οι παίκτες αντάλλαξαν ιδρώτα; Αλήθεια τώρα; Οπότε, Μάουντ και Τσίλγουελ αποφασίστηκε να απομονωθούν από την αποστολή της Αγγλίας στο Euro 2020.



Και όχι μόνο θα χάσουν την αναμέτρηση κόντρα στην Τσεχία την Τρίτη το βράδυ (22:00), αλλά θα μείνουν εκτός για 10 μέρες, χάνοντας και το επόμενο ματς για τους “16”, σε περίπτωση πρόκρισης από τον όμιλο. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι απλά για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο ραντεβού, όπου μπορεί να παίζεται όχι μόνο η κορυφή του γκρουπ, αλλά και το εάν θα συνεχίσει η Αγγλία στη διοργάνωση και ο Μάουντ είναι θεμελιώδης στα πλάνα του. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται η παράνοια στην απόφαση, μιας και όλοι οι Αγγλοι διεθνείς, μαζί και οι Μάουντ, Τσίλγουελ, βρέθηκαν αρνητικοί στο μοριακό τεστ που τους έγινε. Υπάρχουν δηλαδή εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες ώστε οι δυο τους να μην έχουν απολύτως τίποτα και όλο αυτό να έχει γίνει σε μία υπερβολή πρόληψης.



Αυτό το τελευταίο βέβαια, έχει τη λογική του, διότι ο κορονοϊός είναι μια σοβαρή υπόθεση και άπαντες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, κυρίως στο στάδιο της πρόληψης. Μόνο που σε αυτή τη λογική, θα πρέπει τώρα να βρεθούν σε καραντίνα και όλοι οι Αγγλοι παίκτες, οι οποίοι τόσες μέρες μοιράζονται καθημερινά τα αποδυτήρια, το ίδιο τραπέζι και κάθε δραστηριότητα με τους δύο συμπαίκτες τους. Και οι Σκωτσέζοι; Τι γίνεται με αυτούς, που έρχονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με το κρούσμα;

