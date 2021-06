Euro 2020 – Αγγλία: Απίστευτο, Μάουντ, Τσίλγουελ αγκάλιασαν τον θετικό στον κορονοϊό, Γκίλμουρ και χάνουν την Τσεχία (pic)

Μπεν Τσίλγουελ και Μέισον Μάουντ αγκάλιασαν τον Μπίλι Γκίλμουρ μετά το παιχνίδι της Αγγλίας εναντίον των Σκωτσέζων, τίθενται σε καραντίνα και χάνουν την αναμέτρηση των «Τριών Λιονταριών» κόντρα στους Τσέχους.

Πρωτοφανής απόφαση από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο υγείας της χώρας. Την ώρα που όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής είναι αρνητικοί στον κορονοϊό, θέτουν σε καραντίνα τους Μπεν Τσίλγουελ και Μέισον Μάουντ, οι οποίοι χάνουν το κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης (22/6, 22.00) εναντίον της Τσεχίας!

Ο λόγος; Αμφότεροι αγκάλιασαν τον συμπαίκτη τους στην Τσέλσι, Μπίλι Γκίλμουρ, μετά το προ ημερών παιχνίδι εναντίον των Σκωτσέζων! Ως γνωστόν ο Γκίλμουρ, ο πρωταγωνιστής της Σκωτίας στο ισόπαλο (0-0) παιχνίδι με τα «Τρία Λιοντάρια», διαγνώστηκε με κορονοϊό, μπήκε σε 10ήμερη καραντίνα και χάνει σίγουρα το ματς της Τρίτης (22/6, 22.00) απέναντι στην Κροατία.

Chilwell and Mount chatting to Gilmour after the game. Oops. #ENG #SCO pic.twitter.com/xaPva5YhpZ