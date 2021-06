Γουίλ Γκριγκ: Αναβίωσε το μαγικό σύνθημα «Will Grigg's on fire» από Ουκρανούς και Αυστριακούς! (vid)

Ο Γουίλ Γκριγκ, η μεγάλη ατραξιόν του Euro 2016 με το σύνθημα που τραγούδησε όλη η Ευρώπη, μια πενταετία αργότερα άκουσε από Ουκρανούς και Αυστριακούς να το υπενθυμίζουν σε όλους, πριν από το ματς των δύο ομάδων!

Ο Βορειοϊρλανδός επιθετικός είχε πάει σ' εκείνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας... ισοπεδώσει τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Γουίγκαν, δίχως ωστόσο να προκαλέσει ιδιαίτερο αντίκτυπο με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο καλοκαιρινό τουρνουά.

Το «Will Grigg's on fire» στους ρυθμούς του «Freed from desire» ακουγόταν παντού και ακούστηκε ξανά μια πενταετία αργότερα!

Ουκρανοί και Αυστριακοί οπαδοί άρχισαν να το τραγουδούν δυνατά, αγκαλιασμένοι, σε παμπ, μερικές ώρες πριν από την αναμέτρηση των ομάδων τους για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Euro και το σκηνικό ήταν κάτι παραπάνω από μελαγχολικό και ωραίο...

Διαβάστε εδώ για τον... κακό χαμό που γινόταν το 2016: Will Grigg: O άνθρωπος που είναι... on fire! (pics & vids)

WILL GRIGG’S ON FIRE (still getting an airing 5 years on from Euro 2016)



Here being sung by Austria fans and Ukraine fans joining in 🇺🇦🇦🇹#EURO2020 pic.twitter.com/42dKcdWxFE