Η UEFA πήρε πίσω την έρευνα για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο του Νόιερ

Η UEFA ξεκίνησε έρευνα για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο του Μάνουελ Νόιερ στα ματς της Γερμανίας, αλλά μετά τη γενική κατακραυγή την σταμάτησε.

Το περιβραχιόνιο του αρχηγού της εθνικής Γερμανίας και τερματοφύλακα της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, στα ματς με τις αντίστοιχες της Γαλλίας και της Πορτογαλίας για το Euro ήταν αφιερωμένο στην LGBTQ+ κοινότητα.

Αρχικά η UEFA διέταξε έρευνα γιατί το θεώρησε ως πολιτικό σύμβολο, κάτι που δεν είναι αποδεκτό στις διοργανώσεις της. Όπως ενημέρωσε, ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (20/6) η Μάνσαφτ από τους λογαριασμούς της στα social media, την σταμάτησε μετά τη γενική κατακραυγή.

Αποδέχτηκε ότι η κίνηση του 35χρονου ήταν για καλό σκοπό - κατά των διακρίσεων - και δεν τιμωρία.

