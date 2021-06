EURO - Σαν σήμερα: Η γέννηση του πέναλτι «αλά Πανένκα» και η στέψη της Τσεχοσλοβακίας (vid)

Ήταν 20 Ιουνίου του 1976 όταν ο Αντονίν Πανένκα συνέδεε το όνομά του με την αιωνιότητα, ως εφευρέτης της πιο διάσημης εκτέλεσης πέναλτι με την οποία χάρισε το ευρωπαϊκό στην Τσεχοσλοβακία.

Το ποσοστό ευστοχίας στα πέναλτι του φετινού Euro παραμένει κάτω από τη βάση (4/9). Οι πέντε αποτυχημένες εκτελέσεις ισοδυναμούν από τη 2η κιόλας αγωνιστική των ομίλων με το all-time ρεκόρ, που κρατάει από το Euro του 2000. Μπροστά σε αυτό το θέαμα, ο εφευρέτης της πιο διάσημης ποδοσφαιρικής «πατέντας» σίγουρα θα ήθελε να μπει στο γήπεδο και να πάρει ο ίδιος την ευθύνη από τα έντεκα βήματα.

Έτσι όπως είχε κάνει το βράδυ της 20ης Ιουνίου του 1976, στο καθοριστικό πέναλτι του τελικού απέναντι στη Δυτική Γερμανία, γράφοντας μια για πάντα το όνομά του στην ιστορία του θεσμού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Πέναλτι αλά Πανένκα». Μία φράση, ένας θρύλος, ένα ιδιοφυές σκάψιμο της μπάλας.

Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια, ο Αντονίν Πανένκα έγινε ο απόλυτος ήρωας της εθνικής Τσεχοσλοβακίας, χαρίζοντας της το τρόπαιο στη «ρώσικη ρουλέτα» με το πιο υπέροχο και πρωτότυπο χτύπημα που αντίκρισαν τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και που πέντε δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να προκαλεί θαυμασμό, να «γεννά» πρωτοσέλιδα, να σηκώνει τον κόσμο από τις καρέκλες και τις εξέδρες όταν κάποιος εκτελεί πιστά τη... συνταγή που κληροδότησε ο ίδιος, από εκείνον τον τελικό του Βελιγραδίου.

#OnThisDay 1976

Antonín Panenka scores the winning penalty for Czechoslovakia against West Germany at the Euro’s... and the Panenka penalty is born! pic.twitter.com/LEnmbY21Rt