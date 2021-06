Γκόσενς: «Αυτή τη φορά δεν ζήτησα τη φανέλα του Κριστιάνο»!

Ο Ρόμπιν Γκόσενς ανέφερε πως αυτή τη φορά τον ενδιέφερε περισσότερο να πανηγυρίσει και να χαρεί τη νίκη της Γερμανίας απέναντι στην Πορτογαλία, παρά ν' ασχοληθεί με τον Κριστιάνο!

Ο Γερμανός φουλ μπακ που έλαμψε με δυο ασίστ κι ένα γκολ στο 4-2 των «πάντσερ» επί της ομάδας του Φερνάντο Σάντος, έχει... ιστορικό με τον CR7.

Πριν από μερικούς μήνες του είχε ζητήσει τη φανέλα και ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους είχε αρνηθεί ν' ανταλλάξουν, υποτιμώντας τον...

Τώρα, με τον Γκόσενς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης των Γερμανών με τους Πορτογάλους, ο διεθνής μπακ της Αταλάντα ρωτήθηκε για τον συνάδελφό του και απάντησε:

«Αυτή τη φορά δεν του ζήτησα τη φανέλα. Με ενδιέφερε να πανηγυρίσω τη νίκη μας»!

