Δανία – Βελγιο: Το «You’ll Never Walk Alone» στις εξέδρες για τον Έρικσεν (vid)

Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα του ματς, σύσσωμοι οι φίλαθλοι στο «Parken Stadium» τραγούδησαν το «You'll Never Walk Alone» προς τιμήν του Κρίστιαν Έρικσεν.

Οι διοργανωτές έστειλαν το δικό τους μήνυμα με τη γιγάντια φανέλα του Κρίστιαν Έρικσεν στο χορτάρι πριν από το ματς. Οι παίκτες Δανίας και Βελγίου συνεννοήθηκαν να διακόψουν τη ροή του ματς στο 10ο λεπτό για να τον αποθεώσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι στο «Parken Stadium». Και οι φίλαθλοι στις εξέδρες είχαν ήδη στηρίξει με τον δικό τους τρόπο τον Δανό χαφ, που παρακολουθεί το παιχνίδι από το δωμάτιο του νοσοκομείου, επιλέγοντας το «You'll Never Walk Alone».

Κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, ο ύμνος-σήμα κατατεθέν της Λίβερπουλ ήχησε από τις κερκίδες, δημιουργώντας επιβλητική ατμόσφαιρα.

You’ll Never Walk Alone rings around the Parken stadium in Denmark, showing support for Christian Eriksen #YNWA | #EURO2020

