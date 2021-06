Δανία - Έρικσεν: Μια τεράστια φανέλα με το «10» στο κέντρο του γηπέδου! (vid)

Το απόγευμα του Σαββάτου ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκλονίστηκε με την κατάρρευση του Έρικσεν και απόψε (17/6) το Πάρκεν τον αποθέωσε με μια τεράστια φανέλα στο κέντρο του γηπέδου.

Το απόγευμα του Σαββάτου (12/6) η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν προκαλούσε σοκ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο κορυφαίος παίκτης της Δανίας άφηνε το Πάρκεν πάνω στο φορείο και ο κόσμος ήταν στο πλευρό του. Λίγο πριν την έναρξη του ματς με το Βέλγιο οι Δανοί δεν τον ξέχασαν και μια τεράστια φανέλα με το «10» εμφανίστηκε στο κέντρο του Πάρκεν!

Beautiful to witness the love for Christian Eriksen ahead of today’s game including UEFA’s giant jersey tribute, but impossible to shake memory of way they strong-armed the Danish squad into playing game hours after Eriksen s collapse 🇩🇰pic.twitter.com/epLyIH0iR0