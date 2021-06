Ουκρανία - Βόρεια Μακεδονία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ουκρανία και Βόρεια Μακεδονία τίθενται αντιμέτωπες στις 16:00 (ANT1, Live Gazzetta) για την 2η αγωνιστική στο Group C του EURO 2020.

Οι δύο ομάδες θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στην «Αρένα Νασιονάλα», στο Βουκουρέστι. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Βόρεια Μακεδονία θα κυνηγήσουν απεγνωσμένα τη νίκη καθώς προέρχονται αμφότερες από ήττα στην πρεμιέρα κόντρα σε Ολλανδία (3-2) και Αυστρία (3-1) αντίστοιχα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ουκρανία (Σεβτσένκο, 4-3-3): Μπούσχαν-Καραβάεβ, Ζαμπάρνι, Ματβιγιένκο, Μικολένκο-Στεπανένκο, Σαπαρένκο, Ζιντσένκο-Γιαρμολένκο, Γιάρεμτσουκ, Μαλινόβσκι.

Βόρεια Μακεδονία (Ανγκελόφσκι, 3-4-3): Ντιμιτριέφσκι-Σ. Ριστόφσκι, Βελκόφσκι, Μούσλιου-Νικόλοφ, Αλιόσκι, Αντέμι, Σπιρόφσκι-Μπάρντι, Ελμάς, Πάντεφ.

🇺🇦 Shaparenko starts in a holding midfield role... 🤔 Main man for this side? @uafukraine | #EURO2020

🇲🇰 North Macedonia make one change from the defeat against Austria, with Spirovski replacing Trajkovski...@ffmmkd | #EURO2020