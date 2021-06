Κριστιάνο Ρονάλντο: Πώς μία κίνηση του κορυφαίου influencer, οδήγησε σε απώλεια 4 δισ. δολαρίων

Ο Κριστιάνο έδιωξε τα αναψυκτικά, ζήτησε να πίνουμε μόνο νερό και άνοιξε μαύρη τρύπα στο χρηματιστήριο. Ο Γιώργος Καραμάνος αναλύει την διαδραστικότητα της εικόνας του πλέον διάσημου icon παγκομσίως.

Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας μυστηρίου και τρόμου, Στίβεν Κινγκ, μιλώντας κάποτε για την αλληλεπίδραση των βιβλίων του και την επιρροή τους στις μάζες, είχε εξηγήσει ότι: «Ποτέ δεν γνωρίζουμε ποιες ζωές επηρεάζουμε, ούτε πότε, ούτε γιατί». Ο Κινγκ, θέλοντας ή μη, τοποθετείται σε μία από τις υψηλότερες θέσεις των λεγόμενων influencers. Μίας λίστας, στην κορυφή της οποίας στρογγυλοκάθεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος έχει κάνει δική του την πρωτιά παγκοσμίως στο Instagram, όπου με 298.859.815 followers, βλέπει την πλάτη μόνο του ίδιου του Instagram ( 390.752.447 followers) και έχει βάλει πλώρη να το ξεπεράσει κι αυτό.



Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και ουσιαστικά προγραμματισμένοι ώστε να συνδεόμαστε βαθιά με την “αγέλη” μας ή με οτιδήποτε μας ενδιαφέρει -ξεχωριστά ο καθένας- να ταυτιστούμε. Κάπως έτσι, ο Κριστιάνο έχει δημιουργήσει μία τεράστια, παγκόσμια “αγέλη”, της οποίας ηγείται και με ένα και μόνο νεύμα του μπορεί να επηρεάσει τα πάντα. Οπως συνέβη με τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας για την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία στο Euro 2020.

The most influential footballer in the world, Christiano Ronaldo removed bottles of Coca-Cola, the official sponsors of #EURO2020 before

a press conference.

Coca-Cola stocks are down you reckon ?

pic.twitter.com/YLp3wuvagy