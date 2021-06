Αλεξάντερ Ίσακ: Με καρδιά μοιρασμένη και χαρακτήρα - διαμάντι

Η Ντόρτμουντ ίσως και να έκανε λάθος. Έχει, βέβαια, μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Ίσακ, ως Σουηδός με καταγωγή από την Ερυθραία προκάλεσε μπελάδες στην Ισπανία και εύχεται να έκανε υπερήφανους και τους Αφρικανούς.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι για το φετινό Euro που ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα. Οι Ισπανοί, έγιναν ακόμα μια ομάδα που αν και έχουν τον τίτλο του φαβορί, δεν το δικαιολόγησαν στον αγωνιστικό χώρο με τις δυνατότητές τους και τον τρόπο που αγωνίστηκαν.

Βέβαια, όλα θα ήταν διαφορετικά αν ο Μοράτα είχε σκοράρει σε μοναδική ευκαιρία λίγο πριν την ανάπαυλα. Όπως διαφορετικά θα ήταν αν η Σκωτία είχε σκοράρει στο δοκάρι και ο Σικ δεν είχε πετύχει το γκολ της διοργάνωσης και πάει λέγοντας.

Για να μην μιλάμε, όμως, υποθετικά, ο Αλεξάντερ Ίσακ έδειξε στην πρεμιέρα των Σουηδών στο Euro του 2020 με τα πεπραγμένα του στο γήπεδο γιατί στην πατρίδα του, περιμένουν πολλά από εκείνον... Είχε δοκάρι, έφτιαξε ευκαιρία πάρε – βάλε για τον Μπεργκ και οι Ισπανοί ευγνωμονούν την τύχη τους που η Σουηδία δεν αποφάσισε ποτέ να παίξει με τόλμη...

Ναι μεν εκπροσωπεί την Σουηδία και ναι μεν φροντίζει να υπηρετήσει όσο πιο τίμια μπορεί τη φανέλα με το εθνόσημο των Σκανδιναβών, όμως, ο Ίσακ έχει καταγωγή από την Ερυθραία. Ασφαλώς οι γονείς του είχαν φύγει από εκεί για ένα καλύτερο «αύριο» και ο 21χρονος διεθνής γεννήθηκε στην Σόλνα της Στοκχόλμης.

Μεγάλωσε κανονικότατα επί σκανδιναβικού εδάφους, από την ηλικία των 6 ετών ανήκε στις ακαδημίες της ΑΪΚ, όμως, έμαθε τα πάντα για την χώρα από την οποία προέρχονταν οι γονείς του.

Isak will represent Eritrea at the Euro and will certainly be very proud.#EURO2020 pic.twitter.com/pJ3vmWlpYv