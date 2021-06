Euro 2020: Ο Ρονάλντο σνόμπαρε χορηγό της διοργάνωσης (vid)

Την δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έπρεπε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου, έχοντας μπροστά του δύο μπουκάλια Coca Cola.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει σήμερα (15/06) στις 19:00 (ANT1, Live Gazzetta) την Ουγγαρία σε ένα παιχνίδι που ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του θα επιδιώξουν αποκλειστικά την κατάκτηση της νίκης.

Στη συνέντευξη Τύπου που μίλησε ο Πορτογάλος αστέρας, αναφέρθηκε στο μέλλον του στη Γιουβέντους, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ενώ τόνισε πως στόχος του δεν είναι άλλος πέρα από την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Πριν όμως ξεκινήσει και μιλάει ο Ρονάλντο είδε δύο μπουκάλια Coca Cola μπροστά του όταν κάθισε για δηλώσεις. Εμφανώς εκνευρισμένος τα απομάκρυνε από μπροστά του, τα έβαλε στην άκρη για να μη φαίνονται και στη θέση τους τοποθέτησε ένα μπουκάλι νερό.

Μάλιστα, σήκωσε ένα μπουκάλι και φώναξε «νερό» προς όσους ήταν παρόντες στην συνέντευξη Τύπου.

The most influential footballer in the world, Christiano Ronaldo removed bottles of Coca-Cola, the official sponsors of #EURO2020 before

a press conference.

Coca-Cola stocks are down you reckon 📉?

pic.twitter.com/YLp3wuvagy