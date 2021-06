Από παίκτες του Μπάντμιντον, σωτήρες του Ερικσεν: Γνωρίστε την ζωή των αδερφών Μπόεζεν (pics & vid)

Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των γιατρών Μόρτεν και Άντερς Μπόεζεν ο Κρίστιαν Έρικσεν ζει σήμερα.

Σοκαρισμένος παρακολουθούσε ολόκληρος ο πλανήτης τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στον αγώνα της Δανίας με την Φινλανδία.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, στον οποίο έγινε τεχνητή αναπνοή, κατάφερε να γλιτώσει από του χάρου τα δόντια, χάρη στις γρήγορες κινήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής Δανίας,

Οι γιατροί Μόρτεν και Άντερς Μπόεζεν αντέδρασαν έγκαιρα και για περίπου 13 λεπτά ήταν πάνω από τον Κρίστιαν Έρικσεν κάνοντάς του ηλεκτροσόκ και χρησιμοποιώντας και απινιδωτή για να τον κρατήσουν στη ζωή προτού διακομισθεί σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Εκεί όπου ξεκίνησε μια σειρά αναλυτικών ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την πιο αναλυτική εικόνα για τους λόγους που προκάλεσαν την κατάρρευση του διεθνούς μέσου.

Brothers Morten Boesen and Anders Boesen, the Denmark team doctors who helped save Christian Eriksen are also former elite badminton players in Denmark ! Anders was ranked as high as world No. 3 at his peak. pic.twitter.com/MlQe6aUVPX