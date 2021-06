Απινιδωτής: Το μηχάνημα που κράτησε στη ζωή τον Ερικσεν! (pics)

Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι στη ζωή. Κι αυτή είναι η καλύτερη είδηση που διαβάσαμε από τη στιγμή που ο Δανός μέσος σωριάστηκε στο έδαφος. Τί είναι όμως ο απινιδωτής και ποια η χρήση του;

Στο ματς της Δανίας με τη Φινλανδία είδαμε τον Κρίστιαν Έρικσεν να σωριάζεται στο χορτάρι.

Οι εικόνες που μεταδίδονται στον κόσμο είναι συγκλονιστικές. Ο μέσος της Ίντερ χρειάστηκε τεχνητή αναπνοή και τη χρήση απινιδωή για να μείνει στη ζωή. Τα κατάφερε. Τα χαρμόσυνα νέα έφτασαν μισή ώρα μετά από το περιστατικό που σόκαρε τον πλανήτη.

Τί είναι ακριβώς ο απινιδωτής, πώς λειτουργεί και πότε χρησιμοποιείται; Το orthomedicare.com.g μάς λύνει τις όποιες απορίες.

Τί είναι και πώς λειτουργεί ο αυτόματος απινιδωτής

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (Automated External Defibrillator – AED) είναι μια φορητή συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθμό και αν διαγνώσει κάποιο πρόβλημα το οποίο χρίζει απινίδωσης, τότε προχωράει στην απινίδωση για να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό στην σωστή συχνότητά του.

Αν και παλαιότερα, οι απινιδωτές ήταν περίπλοκοι και δύσχρηστοι που μόνο επαγγελματίες υγείας με εκτεταμένη εκπαίδευση στην ερμηνεία του καρδιακού ρυθμού μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν, σήμερα οι απινιδωτές που χρησιμοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο στα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων, αλλά πλέον τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, ξενοδοχεία, υπουργεία, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, αεροδρόμια, γήπεδα, γυμναστήρια, χώρους συναυλιών, πλοία, χιονοδρομικά κέντρα, σχολεία, ναούς, εργοστάσια, ιδιωτικές εταιρίες, περιπολικά αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ακόμα και σε κατοικίες.

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής αποτελείται από έναν μικρό υπολογιστή (μικροεπεξεργαστή), ηλεκτρικά κυκλώματα και αυτοκόλλητα επιθέματα ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια που επικολλούνται στο στέρνο του ασθενή, συλλέγουν πληροφορίες για τον καρδιακό ρυθμό. Ο μικροεπεξεργαστής με την φιλοσοφία ενός κλασικού καρδιογράφου αναλύει τον καρδιακό ρυθμό και αν απαιτείται συνιστά απινίδωση. Η απινίδωση (ηλεκτρικό ερέθισμα) χορηγείται μέσω των επικολλημένων στο στήθος ηλεκτροδίων, στην καρδιά. Η απινίδωση στιγμιαία αδρανοποιεί την καρδιά που σταματά κάθε δραστηριότητα και της δίνει την ευκαιρία να ξαναρχίσει με φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα και να συνεχίσει να χτυπά αποτελεσματικά.

