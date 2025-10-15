Τσεχία: Απέλυσε τον προπονητή της μετά την ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε
Βαριά κι ασήκωτη έκατσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας η ήττα από τα Νησιά Φερόε την περασμένη Δευτέρα (12/10, 2-1) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.Οι Τσέχοι έχασαν πολύτιμο έδαφος για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου τους που θα τους εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ 2026, με την Κροατία να έχει ασφαλή διαφορά τριών βαθμών με ένα ματς λιγότερο.
Το 2-1 από τα Νησιά Φερόε -τη χώρα των 55.000 κατοίκων- ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι όπως αποδείχθηκε, αφού ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας, Ιβάν Χάσεκ, απολύθηκε μερικά 24ωρα μετά!
Έτσι μετά από 21 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, ο Χάσεκ αποχωρεί κακήν-κακώς με τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Τσεχίας να τελειώνει άδοξα.
Trenér Ivan Hašek končí na lavičce národního týmu, který vedl od ledna 2024. 🇨🇿 Pod jeho vedením se reprezentaci podařilo postoupit do Ligy národů A. Celkem odkoučoval 21 utkání s bilancí 11 výher, 5 remíz a 5 porážek.— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 15, 2025
Více: https://t.co/kMovrnzvw9 pic.twitter.com/WC9sA6J35M
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.