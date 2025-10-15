Παρελθόν από τον πάγκο της Τσεχίας είναι ο Ιβάν Χάσεκ μετά την ταπεινωτική ήττα από τα Νησιά Φερόε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Βαριά κι ασήκωτη έκατσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας η ήττα από τα Νησιά Φερόε την περασμένη Δευτέρα (12/10, 2-1) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Τσέχοι έχασαν πολύτιμο έδαφος για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου τους που θα τους εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για το, με τηννα έχει ασφαλή διαφορά τριών βαθμών με ένα ματς λιγότερο.

Το 2-1 από τα Νησιά Φερόε -τη χώρα των 55.000 κατοίκων- ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι όπως αποδείχθηκε, αφού ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας, Ιβάν Χάσεκ, απολύθηκε μερικά 24ωρα μετά!

Έτσι μετά από 21 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, ο Χάσεκ αποχωρεί κακήν-κακώς με τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Τσεχίας να τελειώνει άδοξα.