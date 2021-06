Euro 2020: Η αγκαλιά Σκωτσέζου με Ουαλό φίλαθλο στο «Χάμπτεν Παρκ» που έγινε viral (vid)

Δύο φίλαθλοι της Σκωτίας και της Ουαλίας αντίστοιχα ανταμώθηκαν στις εξέδρες του «Χάμπτεν Παρκ» και η αγκαλιά τους έγινε ένα από τα ωραιότερα highlights στο φετινό Euro.

Ποδοσφαιρικός πολιτισμός στα καλύτερά του. Μπορεί ώρες-ώρες να γίνεται συζήτηση για το αυτονόητο, αλλά το Euro είναι η καλύτερη αφορμή, ως η απόλυτη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να ξαναθυμίσει στο κοινό πως η αντιπαλότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Λίγη ώρα πριν από το ματς της Σκωτίας με την Τσεχία, φίλαθλος των γηπεδούχων συνάντησε έναν φίλο του, ο οποίος υποστηρίζει την εθνική Ουαλίας και βρισκόταν στο «Χάμπτεν Παρκ». Αμέσως, αγκαλιάστηκαν με τα κασκόλ στο χέρι και προσέφεραν μία από τις ομορφότερες στιγμές ως τώρα στη φετινή διοργάνωση.

Football friendships are the best friendships. #SCOCZE #SCO #EURO2020 pic.twitter.com/ksuXOUsNaO