Έρικσεν - UEFA: «Στο νοσοκομείο και σε σταθερή κατάσταση»

Με ανακοίνωσή της, η UEFA έστειλε το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τον Κρίστιαν Έρικσεν, αναφέροντας ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.

Τα χαρμόσυνα νέα που όλοι περιμέναμε για τον Κρίστιαν Έρικσεν ήρθαν από τον επίσημο λογαριασμό της UEFA στo twitter.



Όπως ανέφερε η διοργανώτρια αρχή του Euro, ο Δανός χαφ διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Rigshospitalet, το οποίο βρισκόταν μόλις σε απόσταση 1,2 χιλιομέτρων από το «Parken Stadium» και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ανοίξει τα μάτια του και υποβάλλεται σε εξετάσεις.



Υπενθυμίζεται ότι το ματς διεκόπη και οι δύο χώρες θα συνεδριάσουν σε έκτακτο μίτινγκ για την οριστική τύχη του στις 20:45, με το ενδεχόμενο συνέχισης του αγώνα να είναι ορατό.



Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.